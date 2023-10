ManCity ehrt Gündogan: "Geschichte des Vereins geprägt"

Wie der Champions-League-Sieger am Dienstag mitteilte, ehrt der Klub Gündogan mit einem Mosaik auf dem Trainingsgelände der Jugendakademie der Citizens. Gündogan habe „einen Teil der Geschichte des Vereins geprägt“, sagte Klubchef Khaldoon Al Mubarak in einem Video bei X.

Das Mosaik, das Gündogan bei einem Torjubel im Trikot der Citizens zeigt, sei eine Anerkennung „für alles, was du über die Jahre als Teil der Manchester-City-Familie geleistet hast“, sagte Al Mubarak in dem Video, in dem er sich an seinen ehemaligen Kapitän wandte.