Nach Charlton-Tod: ManUnited siegt "für Sir Bobby"

Manchester United hat an einem emotionalen Abend einen Sieg für die verstorbene Vereinslegende Bobby Charlton gefeiert. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann wenige Stunden nach dem Tod des Weltmeisters von 1966 bei Schlusslicht Sheffield United 2:1(1:1). Manchester kletterte in der Premier League auf Rang acht.

McTominay, der schon seit seinem fünften Lebensjahr das United-Trikot trägt, hatte Charlton vor der Partie sichtlich bewegt Tribut gezollt. „Jeder von uns denkt heute an ihn, daher wird es nicht einfach für uns. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie“, sagte der 26-Jährige.

Manchester United gedenkt Charlton vor dem Spiel emotional

Schon vor Anstoß war es an der Bramall Lane emotional geworden: Kapitän Bruno Fernandes führte United mit einem Kranz in der Hand auf das Feld, den er am Mittelkreis niederlegte.