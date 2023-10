Gravenberch patzt bei Mega-Chance! FC Liverpool lässt in der Premier League Federn

Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind nach dem VAR-Eklat von Tottenham noch nicht zurück in der Spur. Die Reds kamen bei Brighton and Hove Albion am Sonntag trotz zweier Tore von Mohamed Salah nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus und verpassten in der Premier-League-Tabelle den Sprung auf den zweiten Platz.