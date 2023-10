AFC Champions League: Benzema-Klub sorgt für Eklat! - Spiel abgesagt!

Das Spiel in der AFC Champions League zwischen dem saudi-arabischen Fußball-Meister Al-Ittihad und dem iranischen Klub Sepahan S.C. ist am Montag abgesagt worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Der Benzema-Klub hat sich wohl geweigert, im Stadion in der iranischen Stadt Isfahan anzutreten, weil dort Statuen von Qasem Soleimani, dem durch einen US-Drohnenangriff im Irak getöteten General der Revolutionsgarden, aufgestellt waren.