Thiaw sieht Rot, Juve schlägt Milan: Spannung in Serie A

Juventus Turin hat an der Spitze der Serie A für neue Spannung gesorgt - und konnte dabei auf die unfreiwillige Hilfe des deutschen Nationalspielers Malick Thiaw bauen. Juve gewann das Topspiel am Sonntagabend bei der AC Mailand mit 1:0 (0:0) auch deshalb, weil Thiaw aufseiten Milans schon in der ersten Halbzeit nach einer Notbremse die Rote Karte sah (40.).