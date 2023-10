Weg frei für Saudi-Arabien und die WM 2034! Die Wahrheit hinter dem FIFA-Plan?

Anlässlich des 100-jährigen WM-Jubiläums soll das Eröffnungsspiel in Uruguay stattfinden, „im Stadion, wo alles begann, im mythischen Estádio Centenário von Montevideo“, kommentierte FIFA-Präsident Gianni Infantino überschwänglich - doch geht es dabei wirklich um Tradition? Zweifel sind erlaubt, denn die Vergabe spielt Saudi-Arabien für 2034 perfekt in die Karten.

Fast keine WM-Konkurrenz für Saudi-Arabien übrig

Übrig für eine WM-Bewerbung bleiben also lediglich Asien und die Ozeanien. Die einzigen Konkurrenten für Saudi-Arabien heißen also Australien und Neuseeland.

Entsprechend gering war deswegen auch die Überraschung, als der saudi-arabische Verband am Mittwoch knapp eine Stunde nach der Bekanntgabe der WM 2030 offiziell seine Bewerbung für die WM 2034 verkündete.

Man wolle ein Weltklasse-Turnier veranstalten und sich „vom anhaltenden sozialen und wirtschaftlichen Wandel Saudi-Arabiens und der tief verwurzelten Leidenschaft des Landes für Fußball inspirieren lassen“, hieß es in der entsprechenden Mitteilung.

Australien prüft Bewerbung für WM 2034

Wegen der drei stattfindenden Spielen in Südamerika haben die Saudis also freie Bahn für 2034, um sich noch tiefer in die Sportwelt einzukaufen.