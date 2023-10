"Unendliche Farce": Wütende Netzreaktionen auf Messis Sieg beim Ballon d'Or

Er hat es wieder an die Spitze geschafft! Lionel Messi gewinnt zum insgesamt achten Mal den Ballon d‘Or und ist damit Weltfußballer 2023.

Messis Wahl sei ein „ganz großer Witz“ findet User „Mattis1109″ auf Instagram. Auch „veton_ppv“ glaubt an einen unverdienten Gewinner: „Bei Paris ein Jahr nichts gerissen, bei der WM gut performen und Ballon D‘or absahnen. Lächerlich.“ Nutzer „Radjo_one“ sieht das ähnlich: „Die Fussball-Welt ist ein Witz. Messi hat eine sehr schlechte Saison gespielt im Verein. Bei der WM hat er eigentlich nur Elfmeter geschossen.“

Einige SPORT1 -User sind unzufrieden, weil sie ManCitys Erling Haaland vorne gesehen hätten, der in diesem Jahr etliche Rekorde geknackt hat. „Skykiller143″ schreibt auf Instagram: „Was hätte Haaland noch machen sollen? Es ist unbegreiflich für mich.“

„Frechheit“: Hätte Haaland den Ballon d‘Or verdient gehabt?

Ähnlich sieht das „Fuxae“: „Wahnsinn... kann man eigentlich mehr leisten und gewinnen wie Haaland in dem Jahr?￰ Und Messi bekommt den Ballon d‘Or doch wieder geschenkt...?“ „Svemotion33″ pflichtet bei: „Ich gönne ihm das so sehr ... immer wieder ... aber dass es dieses Jahr nicht Haaland wurde, ist ne Frechheit.“

Auf Youtube plädiert auch der Nutzer „hansi9817″ für Haaland: „Ich breche Rekorde in der wohl besten Liga der Welt. Werde sogar Meister und dazu noch Sieger im größten europäischen Turnier für Clubfussball. Und werde trotzdem nicht Weltfussballer des Jahres.“

Auch „christophviebach“ kritisiert die Wahl scharf: „War schon immer ein Witz diese Veranstaltung und der Gewinner wird immer der sein, der bei den Wählern am beliebtesten ist.“ Der User „olafschr939er“ findet noch deutlichere Worte: „Das ist lächerlich!!! Was für eine unendliche Farce!!!“

Messi-Sieg „einfach nicht verdient“

Einige Fußball-Fans glauben sogar an ein abgekartetes Spiel. „Manu_8.10″ schreibt: „Das heißt, er hat jetzt vier geschenkte Ballon d‘Or, die er einfach nicht verdient hat. Im Fußball geht es halt schon lang nicht mehr mit rechten Dingen zu.“ „Wir leben tatsächlich in einer Simulation“, glaubt „Proudopinion“ sogar.

Hat Messi wegen des WM-Titels den Ballon d‘Or gewonnen?

Einige User sehen den Gewinn des WM-Titels im Winter für den Argentinier als eigentlichen Grund für Messis Auszeichnung - und argumentieren, dass 2014 demnach ein ein deutscher Spieler die Trophäe hätte gewinnen müssen. So schreibt „Karisim_98″: „Ich finde, wenn Lionel Messi genau deswegen in diesem Jahr gewonnen hat, diese Ehre auch Manuel Neuer zugestanden wäre in 2014... aber ja, dann wechselt man wieder auf andere Faktoren, weil er ja ein Torhüter ist.“ Auch „Tino.wi“ glaubt: „Wenn die WM plötzlich schwerer wiegt als die CL, hätte 2014 ein Deutscher diesen Preis erhalten können müssen.“