Doch kein "The Last Dance"? Miami dementiert Hammer-Duell!

„Heute wurde eine Ankündigung verbreitet, dass Inter Miami im Riyadh Season Cup antritt. Das ist falsch. Wir befinden uns noch in Gesprächen, um festzulegen, wie unser Vorbereitungsplan 2024 aussieht. Wir freuen uns darauf, unsere Spieler auf der ersten internationalen Tour von Inter Miami zu präsentieren. Diese wird in den kommenden Wochen vorgestellt“, teilte der Klub des mehrfachen Weltfußballers Lionel Messi mit.

Saudi-Arabien verkündet „The Last Dance“

Der Vorsitzende der Allgemeinen Sportbehörde in Saudi-Arabien, Turki Al-Sheikh, der auch Besitzer von UD Almería ist, kündigte zuvor ein womöglich letztes Aufeinandertreffen der beiden Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel auf dem Fußballplatz an. Messis Inter Miami und Ronaldos Al-Nassr sollten im Februar 2024 im Rahmen des Riyadh Season Cup aufeinandertreffen.

Das Turnier soll in der ersten Februarwoche 2024 in Riad in der Kingdom Arena ausgetragen werden, Saudi-Arabien wirbt für das womöglich letzte Aufeinandertreffen zwischen Messi (36 Jahre) und Ronaldo (38) mit dem Slogan „The Last Dance“, dem „letzten Tanz“. Die englische Zeitung Daily Mail spricht von einem „Blockbuster-Spiel“.