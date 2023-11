U17-WM: DFB im Viertelfinale gegen acht Barca-Talente

Noch drei Siege bis zum großen Triumph: Die deutsche U17-Nationalmannschaft will bei der Weltmeisterschaft in Indonesien am Freitag (9.30 Uhr) im Viertelfinale gegen Spanien den nächsten Schritt zum Titel machen. In der Vorbereitung auf das fünfte Spiel binnen 13 Tagen komme es laut DFB-Trainer Christian Wück vor allem auf „Regeneration“ an.