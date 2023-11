Vater von Liverpool-Star Diaz in den Händen der ELN

Der entführte Vater des kolumbianischen Stürmers Luis Diaz vom englischen Topklub FC Liverpool befindet sich offenbar in den Händen der Guerilla-Gruppe ELN. Wie Kolumbiens Regierung am Donnerstag mitteilte, sei die Entführung von „einer zur ELN gehörenden Einheit verübt“ worden. Über etwaige Forderungen der Täter wurde nichts bekannt.

Luis Manuel Diaz und Cilenis Marulanda, die Mutter des Liverpool-Stars, waren am vergangenen Wochenende an einer Tankstelle in ihrer Heimatstadt Barrancas im Norden des Landes verschleppt worden. Die Mutter wurde noch am gleichen Tag befreit.