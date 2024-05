Bizarre Szenen in den Niederlanden - Worst Case tritt ein

Vor knapp zwei Wochen waren Fans der Roda JC Kerkrade im Glauben des sicheren Aufstiegs in die Eredivisie im überschwänglichen Eifer aufs Feld gestürmt - nun hat sie die bittere Realität eingeholt.

Der Stadionsprecher hatte damals lediglich ein Ergebnis aus dem Konkurrenzspiel falsch übermittelt. Stattdessen ging es in die Relegation, der Traum lebte also noch - bis er am Freitagabend endgültig starb.