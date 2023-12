Bundesliga: Neuer Job für Sandro Schwarz!

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Sandro Schwarz hat einen neuen Job! Der 45-Jährige ist ab sofort neuer Cheftrainer der New York Red Bulls, wie der MLS-Klub am Donnerstag mitteilte.

In New York tritt Schwarz die Nachfolge von Troy Lesesne an. Für den gebürtigen Mainzer ist es nach seinen zwei Jahren bei Dinamo Moskau (von 2020 bis 2022) die zweite Auslandsstation, in der Bundesliga war Schwarz bereits für Mainz 05 und zuletzt Hertha BSC tätig. Über die genaue Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angabe.

Folgt Forsberg Schwarz?

„Wir freuen uns sehr, Sandro im Verein begrüßen zu dürfen“, sagte RB-Verantwortlicher Jochen Schneider, der ebenfalls aus der Bundesliga (zuletzt Sportvorstand Schalke 04) bekannt ist. „Sandro ist eine großartige Führungspersönlichkeit, die zu unserer Kultur passt, und seine Erfahrung als Cheftrainer in Europa passt zu dem, was wir zu erreichen versuchen. Wir freuen uns darauf, ihn hierherzuholen und damit zu beginnen, auf den Erfolg im Jahr 2024 hinzuarbeiten.“

In der abgelaufenen Saison war New York in der ersten Play-off-Runde gescheitert. In der Weltmetropole könnte Schwarz auch auf RB Leipzigs Emil Forsberg treffen. Laut Medienberichten soll der 32-Jährige im Winter innerhalb des RB-Kosmos zu den New York Red Bulls wechseln.