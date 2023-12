Haaland verletzt! Aber City beendet Krise gegen Luton

Titelverteidiger Manchester City muss in der englischen Premier League vorerst auf seinen Torjäger Erling Haaland verzichten.

Der Norweger habe nach dem jüngsten 0:1 bei Aston Villa eine „Stressreaktion in seinem Fuß“ gespürt, berichtete City-Teammanager Pep Guardiola vor dem Anstoß des Ligaspiels bei Luton Town. Auch ohne den Norweger endete die kleine Krise der Skyblues durch das knappe 2:1 (0:1).

Zuvor hatte Manchester drei Mal Unentschieden gespielt und eine Niederlage kassiert und so viel Boden verloren.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Zwar geriet City erstmals seit 2019 zum dritten Mal in Folge in der Liga in Rückstand durch Elijah Adebayo (45.+2). Doch Bernardo Silva (62.) und Jack Grealish (65.) sorgten mit einem Doppelschlag für den wichtigen Sieg.