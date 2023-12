Kein Trainer, kein Präsident, kein Erfolg - die große Krise eines Fußball-Giganten

Wer denkt, schlimmer als der DFB kann ein großer Verband des internationalen Fußballs nicht in der Krise stecken, der irrt sich.

Bei der Weltmeisterschaft 2022 hatte noch Tité als Trainer der Seleção noch das Sagen, seit 2016 trainierte er den Rekordweltmeister. Nach dem Aus im Viertelfinale gegen Kroatien konnte den Trainer jedoch auch ein Schnitt von 2,42 Punkten in 81 Spielen nicht retten, zumal Brasilien seit 2002 auf den sechsten WM-Titel wartet.

In der Folge nahm die Krise jedoch erst richtig Fahrt auf. Weder Ramon Menezes noch Fernando Diniz, der in Brasilien auch als „brasilianischer Guardiola“ gilt, konnten den gewünschten Erfolg bringen. Pep Guardiola selbst soll dem Verband zudem bereits Anfang des Jahres abgesagt haben.

Ancelotti-Verlängerung? „Das Ende einer Seifenoper“

Seit über 50 Jahren nicht mehr so schlecht

Suspendierung droht! Rechtsstreit mit der FIFA

Für die FIFA eine unzulässige Einmischung staatlicher Organe in Angelegenheiten ihrer Mitgliedsverbände, die laut Statuten verboten ist.

Der Fußball-Weltverband teilte mit, dass bei weiteren Eingriffen in die Führungsstruktur des brasilianischen Verbandes die sofortige Suspendierung der Nationalelf sowie von Klubs für alle Wettbewerbe drohe.

Galgenhumor in den Sozialen Medien

Auch in den sozialen Medien bleibt die katastrophale Situation des Verbandes nicht unerwähnt.

„Im Moment hat die brasilianische Nationalmannschaft keinen Präsidenten, keinen Direktor, keinen Trainer und unser wichtigster Spieler ist auf einem Kreuzfahrtschiff und feiert mit einer Knieverletzung. Was für eine Zeit, ein Fan der Seleção zu sein“, schreibt DataFutebol auf X .

Brasiliens Ergebnisse sind historisch schwach

Denn auch sportlich droht ein bislang nie dagewesenes Desaster. Die Auswahl Brasiliens verlor zuletzt drei Spiele der WM-Qualifikation in Serie, darunter auch das Heimspiel gegen Argentinien (0:1). Zuvor hatte die Seleção in der WM-Quali noch nie zu Hause verloren.

Darüber hinaus markierte die Offensive in den letzten fünf Spielen lediglich drei Treffer und muss weiterhin auf den verletzten Superstar Neymar verzichten.

Bis zur Fortsetzung der Qualifikation Anfang September 2024 sollte der Stürmer, der sich im Oktober einen Kreuzbandriss zugezogen hat und neulich mit einer Teilnahme an einer Kreuzfahrt für Aufsehen sorgte, wieder fit sein. Denn seine Tore braucht Brasilien mehr denn je.

Aktuell steht das Team noch hinter Nationen wie Venezuela und Ecuador nur auf dem sechsten Platz der Tabelle und damit auf dem letzten Rang, der noch zur direkten Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 berechtigt.

Eine Fußball-WM ohne Brasilien? Unvorstellbar

Dass Brasilien nicht an einer WM teilnimmt, mag sich am Zuckerhut niemand vorstellen. Zumal es nach der Aufblähung des WM-Teilnehmerfeldes auf 48 Teams noch nie so leicht war, sich für eine Endrunde zu qualifizieren.