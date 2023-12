BVB-Generalprobe geglückt! PSG gewinnt dank Kolo Muani

Vor dem „Endspiel“ in der Champions League gegen Borussia Dortmund, gewann der französische Meister Paris Saint-Germain sein nächstes Ligaspiel. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique setzte sich dank eines Treffers des Ex-Frankfurters Randal Kolo Muani (83.) mit 2:1 (1:0) gegen den FC Nantes durch und untermauerte die souveränere Tabellenführung in der Ligue 1.

PSG kämpft am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund noch um das Überwintern in der Champions League. In der Gruppe F reicht den Franzosen (7 Punkte) nur ein Sieg sicher zum Weiterkommen.