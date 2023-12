Suárez schockt mit Schmerz-Geständnis

Es war eine der Szenen, die die WM 2014 prägten: Im Vorrundenspiel seiner Uruguayer biss Luis Suárez seinen italienischen Gegenspieler Giorgio Chiellini von hinten in die Schulter. Spätestens seit dieser Aktion hatte Suárez das Image eines Bad Boys sicher.

So verriet Suárez jetzt, dass er so große Schmerzen habe, dass er nicht einmal mit seinem Sohn Fußball spielen könne.

Suárez deutet Karriereende an

Am Sonntagabend hatte der Mittelstürmer sein letztes Spiel für den brasilianischen Verein Gremio Porto Alegre bestritten, zu dem er vor rund einem Jahr gewechselt war und zuletzt teils beachtliche Leistungen zeigte .

Eigentlich war bereits so gut wie sicher, dass der 36-Jährige nun zu Inter Miami wechseln würde , um dort mit Ex-Barca-Teamkollege Lionel Messi eines der seinerzeit besten Sturmduos der Welt wiederzuvereinen.

Seiner Enthüllung zufolge könnte der Transfer nun aber platzen. So deutete Suárez an, dass er vielleicht seine Karriere beenden müsse. „Ich kann Schmerzen spüren, mein Körper spricht für mich“, zitiert ihn der britische Daily Mirror .

„Ich muss mich ausruhen, meine Familie genießen“, fügte er hinzu, „dann wird das Schicksal wissen, wo ich in Zukunft sein werde.“

Seine Schilderungen lassen nichts Gutes erahnen. „Ich muss davon ausgehen, dass ich in vielleicht fünf Jahren nicht mehr in der Lage sein werde, mit meinen Freunden 5-gegen-5-Fußball zu spielen“, sagte der ehemalige Barca- und Liverpool-Star. „Die Wahrheit ist, dass die ersten Schritte am Morgen sehr schmerzhaft sind. Wer mich sieht, glaubt, dass es mir unmöglich sei, ein Spiel zu spielen. Mein Sohn sagt, er möchte mit mir spielen, aber ich kann nicht.“