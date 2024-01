2:2 gegen Jordanien: Dämpfer für Klinsmann

Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft mit Trainer Jürgen Klinsmann hat beim Asien-Cup in Katar einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team um Bayern Münchens Star Min-Jae Kim kam im Al-Thumama-Stadium in Doha gegen Außenseiter Jordanien nicht über ein glückliches 2:2 (1:2) hinaus. Der Ausgleich für Südkorea in der Nachspielzeit fiel durch ein Eigentor von Yazan Abu Al-Arab (90.+1). Beide Teams haben nach zwei Spielen nun vier Punkte auf dem Konto.