Afrika Cup: Ghana-Trainer Chris Hughton von wütendem Fan attackiert

Die beim Afrika Cup als Titelanwärter gehandelte Nationalmannschaft Ghanas hat sich in ihrem Auftaktmatch ordentlich blamiert. Gegen Außenseiter Kap Verde unterlagen die „Black Stars“ durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2 (0:1). Entsprechend groß war der Frust der Anhänger.

Hughton, der zuvor in England Nottingham Forest, Brighton, Norwich City, Birmingham und Newcastle trainierte, ist seit März 2023 Trainer der „Black Stars“. Die Pleite gegen Kap Verde war die zweite Niederlage in Folge für Ghana, auch in der WM-Qualifikation setzte es im November gegen Underdog Komoren eine peinliche 0:1-Niederlage.