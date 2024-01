Ex-Wunderkind: „Ihr könnt mich mal!“ Alen Halilovic denkt an Zeit beim FC Barcelona zurück

Es folgte 2017 der Wechsel für knapp fünf Millionen zum FC Barcelona und in den folgenden Jahren der schrittweise Absturz des einstigen Wunderkindes. Nach 129 Pflichtspieleinsätzen in seinen ersten Profijahren, folgten nur 123 in den folgenden sieben Jahren, mit nur 60 Startelf-Einsätzen. „Das war wirklich eine schwere Zeit“, erinnerte sich Halilovic im Gespräch mit The Athletic.