Nunez mit bitterem Rekord bei Liverpool-Spektakel

Jürgen Klopp und der FC Liverpool bleiben in der Premier League unbeirrt auf Kurs. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers, der nach der Saison zurücktreten wird, ließ am Mittwoch dem FC Chelsea beim 4:1 (2:0) an der Anfield Road keine Chance und baute ihren Vorsprung an der Tabellenspitze wieder auf fünf Punkte aus.