Copa del Rey: Pokal-Aus für Barcelona! Brüder-Paar als Matchwinner

Am Tag des Favoritensterbens haben Meister FC Barcelona und Überraschungs-Spitzenreiter FC Girona im spanischen Fußball-Pokal ihre Titelhoffnungen begraben müssen.

Als erste Mannschaft hatte am vergangenen Dienstag Real Sociedad San Sebastian durch ein 2:1 bei Celta Vigo die Vorschlussrunde erreicht. Den vierten und letzten Semifinalisten ermitteln am Donnerstag (21.00 Uhr) Atlético Madrid und der FC Sevilla. Cupverteidiger Real Madrid war im Achtelfinale am Lokalrivalen Atletico gescheitert.