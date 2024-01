Postecoglou glaubt an Werner: "Ein anderer Spieler"

Teammanager Ange Postecoglou sieht in Neuzugang Timo Werner trotz dessen enttäuschender Vergangenheit beim Nachbarn FC Chelsea eine große Verstärkung für Tottenham Hotspur. "Ich schaue darauf, was er uns heute geben kann, und nicht darauf, was vor drei oder vier Jahren passiert ist", sagte der Spurs-Boss am Freitag.