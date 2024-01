Rassismus-Eklat in Italien - Mbappé reagiert

Infantino verurteilt Vorfälle

Der Chef des Fußball-Weltverbandes führte aus, es gebe keinen Platz für Diskriminierung jeglicher Art im Fußball oder in der Gesellschaft. "Die Vorfälle, die sich am Samstag in Udine und Sheffield ereignet haben, sind absolut abscheulich und völlig inakzeptabel", sagte der Schweizer in einer Erklärung: "Die Spieler, die von den Vorfällen am Samstag betroffen sind, haben meine ungeteilte Unterstützung."