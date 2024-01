"Xavis Selbstmordtaktik" - heftige Kritik an Barca-Trainer nach Supercup-Pleite

„Barca wurde gedemütigt“

Marca : „Ein verheerender Start, angeführt von Vinicius, der in Tempo und Raum unaufhaltsam war, war ausschlaggebend für den Titelgewinn der Mannschaft von Ancelotti, die einen weiteren anspruchsvollen Test mit Bravour bestand. Außerdem musste sich Barca ausgerechnet in dem Turnier geschlagen geben, das Xavi Hernández im vergangenen Jahr als Sprungbrett diente. Wie sehr sich der Fußball in so kurzer Zeit verändern kann“.

„Miserables Ergebnis für Xavi“

Daily Mail: „Real Madrid hat den spanischen Superpokal in Saudi-Arabien gewonnen. Das ist ein miserables Ergebnis für Xavi und Barcelona, die nun in sich gehen müssen. Jude Bellingham hat seine erste Trophäe als Spieler von Real Madrid gewonnen. Es hätte ein enges Spiel werden müssen, aber es lagen Welten dazwischen in einem Spiel, das Xavi an seinem Job als Barcelona-Trainer festhalten lässt. Vinicus war mit einem Hattrick in der ersten Halbzeit der Star des Spiels. Die Verteidiger von Barca, insbesondere Ronald Araujo, werden noch wochenlang Albträume haben“.