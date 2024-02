Auch sein Lächeln ist Thema: Scharfe Kritik an Klinsmann

„Beschämend“ und „demütigend“: Trainer Jürgen Klinsmann (59) gerät in Südkorea nach dem Aus im Halbfinale beim Asien Cup stark unter Druck. Die Reaktionen der Fans und Medien in der Heimat fielen nach dem 0:2 gegen Jordanien am Dienstag vernichtend aus, der Tenor lautete: Die Pleite sei nur das jüngste Beispiel einer fragwürdigen Taktik und Mannschaftsaufstellung.