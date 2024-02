Ex-Bayern-Star schon wieder gescheitert - James Rodríguez verlässt Brasilien

Im Team von Trainer Thiago Carpini spielte der 32-Jährige zuletzt keine Rolle mehr. 2024 kam er überhaupt nicht zum Einsatz. Offiziell aus Gründen der „Belastungskontrolle“, doch in Brasiliens Medien gilt dies als Synonym für Übergewicht.

Es geht bergab

Der Stern von Rodríguez sinkt spätestens seit seinem Engagement beim FC Bayern. Von 2017 bis 2019 war der Torschützenkönig der WM 2014 von Real Madrid - wo er die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte - an die Münchner ausgeliehen, dort markierte er in 67 Pflichtspielen immerhin 35 Scorerpunkte. Zurück in Madrid spielte er allerdings überhaupt keine Rolle mehr.