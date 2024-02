Karriereende! Einst sägte ihn Guardiola ab - nun macht er Schluss

Der 75-malige englische Nationalspieler Joe Hart wird seine Karriere am Ende der Saison beenden. „Das ist etwas, worüber ich schon eine Weile nachdenke: Es gibt nie einen richtigen oder falschen Zeitpunkt, oder?“, vermeldete der Torhüter auf den offiziellen Kanälen seines aktuellen Klubs Celtic Glasgow.

„Damit ist eine Sache vom Tisch, über die die Leute spekulieren müssen“, meinte Hart und erklärte: „Aber ich bin mir bewusst, dass die Zeit auf niemanden wartet, und ich will nicht, dass mein Körper mich in den Ruhestand schickt, das war einer der Hauptfaktoren. Ich habe mir gedacht, dass ich hier die Ziellinie überqueren kann.“

Hart von Guardiola rasiert

Auch im Alter von 36 Jahren ist Hart in diesem Jahr die Nummer eins zwischen den Pfosten beim schottischen Erstligisten und stand in 33 der bisher 34 Pflichtspiele in der Startelf.