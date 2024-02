La Liga: Nur Remis! Real-Star verliert die Nerven

Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist im spanischen Titelrennen überraschend gestolpert. Im Stadt-Duell bei Rayo Vallecano kam das Team von Carlo Ancelotti am Sonntag nur zu einem 1:1 (1:1).

Der Vorsprung des Tabellenführers (62) auf den FC Girona beträgt damit vorerst sechs Punkte, der erste Verfolger tritt am Montagabend bei Athletic Bilbao an. Titelverteidiger FC Barcelona (54) hatte am Vortag 2:1 (1:0) bei Celta Vigo gewonnen.