Last-Minute-Wahnsinn: Elfenbeinküste trotzt Kossounou-Rot

Es gleicht allerdings fast schon einem Wunder, dass die Elfenbeinküste tatsächlich zu den vier besten Teams Afrikas zählt. Bereits kurz vor Ende der ersten Halbzeit gerieten die Ivorer in Unterzahl, weil sich Leverkusen-Verteidiger Odilon Kossounou eine gelb-rote-Karte einhandelte. Mit dem Treffer zum 1:0 für Mali schien Nene Dorgeles dann die Träume der Elfenbeinküste beendet zu haben. Dabei hat Mali jedoch die Rechnung ohne den wundersamen Last-Minute-Kräfte ihres Gegners gemacht.

Doppelter Last-Minute-Wahnsinn und Platzverweise

In der 90. Minute öffnete Simon Adingra die Tür zur Verlängerung, ehe Oumar Diakité die Elfenbeinküste mit seinem Hacken-Treffer in der 120. Minute in Ekstase versetzte. Zwar machte er damit das Weiterkommen klar, jedoch spielten sich auch nach der sportlichen Entscheidung noch mehrere Dramen ab. Nur eine Minute nach seinem umjubelten Treffer flog Diakité mit gelb-rot vom Platz.