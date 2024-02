Sexismus-Eklat! "Dachten, die Dinosaurier seien ausgestorben"

Nach einem dramatischen Sieg in der schottischen Premier League gegen den FC Motherwell ist Celtic-Manager Brendan Rodgers mit BBC -Reporterin Jane Lewis aneinandergeraten.

In seiner Antwort, die den angespannten Schlagabtausch einleitete, sagte Rodgers: „Der Sieg war wichtig für uns, psychologisch und für unseren Fußball. Es war ein weiteres Spiel für die Überzeugung, dass die Tore und die Kreativität da sein werden, wenn wir so spielen, wie wir spielen können. Ich freue mich für die Spieler, denn wie ich schon sagte, es wurde eine Geschichte über diese Gruppe geschrieben, also werden wir unsere eigene Geschichte schreiben.“