Rubiales weist Korruptionsvorwürfe zurück

Spaniens früherer Fußball-Verbandspräsident Luis Rubiales hat die gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfe zurückgewiesen. Er habe "nie" Geld auf "irreguläre Weise" erhalten, sagte der 46-Jährige am Montag nach seiner Gerichtsanhörung in Majadahonda in der Nähe von Madrid. Er sei überzeugt, "dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird".