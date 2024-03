Der verrückteste Abstiegskampf Europas - Flick-Assistent mittendrin

Sogar der Vater des Erfolgs kann den momentanen Lauf seines Teams kaum glauben. „Fünf Siege aus sechs Spielen, das ist nicht normal!“, sagte Danny Röhl nach dem vierten Sieg in Serie.

Flick-Weggefährte: „Unglaubliches Rennen im Tabellenkeller“

„In den vergangenen Wochen haben wir viel investiert, um jetzt an diesen Punkt zu kommen“, bilanzierte Röhl. „Wir sind näher dran. Wir haben die Lücke geschlossen und es ist ein unglaubliches Rennen im Tabellenkeller mit etwa acht oder neun Teams um uns herum.“

Im Oktober übernahm Röhl den Trainerjob in Sheffield. Und man kann nicht behaupten, dass sich der frühere Assistent von Hansi Flick für seinen ersten Posten als Cheftrainer eine einfache Aufgabe ausgesucht hat.

Nur drei magere Pünktchen hatte Sheffield Wednesday an den ersten elf Spieltagen eingesammelt, als Röhl bei den Owls unterschrieb. Auch der Start verlief holprig, in den ersten sieben Spielen unter seiner Regie gelang nur ein Sieg - gegen das jetzt abgeschlagene Schlusslicht Rotherham.

Sheffield bei Röhls Amtsantritt schon abgeschrieben

„Die Chance, auf den viertletzten Rang zu kommen, lebt noch. Als ich kam, trauten uns nicht viele zu, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch so im Rennen sind“, sagte der 34-Jährige Ende Februar in einem kicker -Interview.

In dieser Saison war der 25-jährige Kanadier zunächst an Sheffields Ligakonkurrenten Cardiff City verliehen. Im Winter wurde die Leihe jedoch vorzeitig beendet und Ugbo landete in Sheffield.