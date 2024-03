Frankreich jubelt dank Bayern-Juwel Mathys Tel

Dank des Sieges belegt die französische U19-Auswahl Platz eins in der Tabelle, am Dienstag trifft Frankreich im nächsten Quali-Spiel auf Litauen. Mathys Tel führte seine Mannschaft als Kapitän auf den Rasen und wurde in der 89. Minute ausgewechselt.

Für Tel war es bereits der zweite Treffer in der laufenden EM-Qualifikation. Auch schon beim 2:0-Auftaktsieg gegen Belgien trug sich der Stürmer in die Torschützenliste ein. In der Bundesliga stehen für den 18-Jährigen fünf Tore und drei Vorlagen in 22 Bundesligaspielen zu Buche.