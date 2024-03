Havertz köpft Arsenal zum Sieg - Ärger wegen "Schwalbe"

Kai Havertz übte sich in Bescheidenheit. „Es freut mich, dass ich der Mannschaft mit meinem Tor helfen konnte“, sagte der Matchwinner des FC Arsenal nachdem er die Gunners zumindest bis Sonntagabend an die Tabellenspitze der englischen Premier League geköpft hatte: „Es war schon etwas Besonderes, weil es so kurz vor Schluss war.“