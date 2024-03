Krasse Fehler: Schiedsrichter wird gesperrt!

Lazio-Boss sprach von Demütigung

Lotito kritisierte im Anschluss das Schiedsrichterwesen in der Serie A auch im Allgemeinen. „Das geht schon seit geraumer Zeit so“, sagte er und forderte Veränderungen: „Entweder ist das System in der Lage, sich selbst in völliger Autonomie zu korrigieren, oder wir müssen uns an eine dritte Instanz wenden.“