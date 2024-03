BVB-Star zaubert gegen DFB-Gegner

Oranje gewann seinen Test gegen äußerst bissige Schotten in Amsterdam viel zu hoch mit 4:0 (1:0) . Dabei bestach vor allem BVB-Star Donyell Malen, der nach seiner Einwechslung in der 77. Minute ordentlich Dampf über die linke Außenbahn machte.

Malen beeindruckt

Die Niederlande treten am kommenden Dienstag in Frankfurt als Testgegner gegen die DFB-Elf an, im eigenen Stadion hatten sie nun durchaus Probleme mit der Spielkontrolle. Mit den Bundesligaprofis Jeremie Frimpong (Leverkusen) und Xavi Simons (Leipzig) in der Startelf konnten sie die Schotten zunächst kaum unter Druck setzen, im Gegenteil: Der frühere Freiburger Torwart Mark Flekken musste in höchster Not das 0:1 durch Ryan Christie verhindern (18.).