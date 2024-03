U21 zurück an der Spitze: "Wollen da oben bleiben"

Zurück an der Spitze, das Ziel vor Augen: Nach dem wichtigen Sieg der deutschen U21 auf dem Weg zur Europameisterschaft 2025 zeigte sich Trainer Antonio Di Salvo erleichtert. "Ein Stein ist mir jetzt nicht unbedingt vom Herzen gefallen", sagte der 44-Jährige, aber "ich habe mich gefreut, weil wir uns jetzt wieder sechs Monate nicht sehen. Mit einem guten Gefühl in diese lange Pause zu gehen, war wichtig."

Durch das 2:0 (1:0) gegen das punktlose Schlusslicht Israel am Dienstagabend in Halle schob sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der Qualifikationsgruppe D mit 16 Punkten wieder an Polen (15) vorbei, das zudem ein Spiel mehr absolviert hat. Nur die Gruppensieger fahren sicher zur Endrunde 2025 in der Slowakei.