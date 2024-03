Zu Bayern? "Wenn Alonso ein gemütliches Leben will..."

„Premier League ein viel härterer Wettbewerb“

Allerdings würde Barnes Alonso lieber als Nachfolger von Jürgen Klopp in Liverpool sehen. „Wenn Alonso eine größere Herausforderung will, dann wäre Liverpool attraktiver, denn die Premier League ist ein viel härterer Wettbewerb“, erklärte der ehemalige Profi.

Klopp zu ersetzen werde außerdem „schwierig sein“, spekuliert Barnes: „Wenn Alonso ein gemütliches Leben will, dann wird er wahrscheinlich zu Bayern München gehen. Ist der Gewinn der Meisterschaft in München eine große Leistung?“

Wohin der Weg von Alonso tatsächlich führt, ist noch offen. Laut dem Transfer-Experten Fabrizio Romano ist ein Verbleib in Leverkusen unwahrscheinlich. Der Italiener rechnet zudem nicht mit einer zeitnahen Entscheidung: „Er wird sich Zeit lassen, weil er sich auf Bayer Leverkusen fokussieren will. Sie können Historisches schaffen in dieser Saison und er will keine Ablenkung.“