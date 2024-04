20. Titel: 350.000 Inter-Fans feiern bis in die Nacht

Bis tief in die Nacht haben 350.000 Fans den 20. Meistertitel von Inter Mailand in der italienischen Serie A gefeiert. Nach dem Heimsieg der Nerazzurri gegen den FC Turin im San Siro (2:0) ging am Sonntag die große Scudetto-Party los. Die Ultras bejubelten ihre Fußballmannschaft mit einer großen Choreografie, Trainer Simone Inzaghi tanzte vor dem Fanblock auf dem Rasen.