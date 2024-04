Auf Leverkusens Spuren: Sieben Klubs hoffen auf ersten Titel

Bayer Leverkusen hat mit der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte vorgelegt, ist aber nicht allein: In Europa streben aktuell sieben Klubs als Tabellenführer den ersten Titel ihrer Historie an. Der SID gibt einen Überblick:

Der zweimalige Vizemeister liegt zwei Punkte vor Slask Breslau, nun soll endlich der erste Titel her für den Ex-Klub von Nationalspieler Marco Reich. Kurios: Schon vergangene Saison gab es in Polen durch Rakow Tschenstochau (Czestochowa) einen erstmaligen Meister.

Die Fans der "Esquirols" verkleiden sich beim letzten Heimspiel traditionell als Eichhörnchen - passend zum Spitznamen. In diesem Jahr kommt am finalen Spieltag der Rivale FC Santa Coloma zum "Derbi Colomenc" vorbei. Der FC ist mit 13 Titeln Andorras Rekordmeister. Bisherige Titel für UE: null.

Der Berg Ararat, auf dem nach der Sintflut die Arche Noah gestrandet sein soll, steht in Armenien - daher der ungewöhnliche Name. Der erst 2017 gegründete Klub kann nun erstmals den Fußball-Gipfel erklimmen.

Das 12.000-Einwohner-Örtchen Hincesti schickt sich an, den Serienmeister Sheriff Tiraspol abzulösen - achtmal ging der Titel zuletzt an den FC Sheriff. Im Januar verkündete Petrocub eine strategische Partnerschaft mit Al Hilal aus Saudi-Arabien. Neymar wird aber wohl nicht so schnell in Hincesti auflaufen.