Messi-Messe in Miami - feiern wie ein Weltmeister

Feiern wie ein Weltmeister, dazu ein virtuelles Selfie mit dem Allergrößten - in Miami ist dem Superstar Lionel Messi seit Donnerstag eine multimediale 3D-Ausstellung gewidmet.

„The Messi Experience: A Dream Come True“ verspricht für knackige 40 Euro Eintritt in 75 Minuten das „ultimative Erlebnis“ und eine Reise von den Anfängen einer großen Karriere bis zum Höhepunkt.

Dieser ist selbstverständlich der erlösende Gewinn des WM-Titels 2022 in Katar. In einer von neun Installationen wird auf der Messi-Messe mit Leinwänden die Illusion erzeugt, der Besucher befinde sich auf dem Party-Bus der Argentinier bei der Titelparade in Buenos Aires.