Glatt Rot! Ronaldo brennen die Sicherungen durch

Wilde Szenen in Saudi-Arabien! Spitzenklub Al-Nassr hat im Halbfinale des Saudi Super Cups eine bittere Niederlage einstecken müssen und den Finaleinzug verpasst. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo verlor am Montag gegen Ligaprimus und Stadtrivale Al-Hilal mit 1:2 (0:0).

Für den Aufreger des Spiels sorgte der portugiesische Superstar höchstpersönlich. Ronaldo geriet nach einem Einwurf mit Gegenspieler Ali Al Bulayhi aneinander und schlug dem Innenverteidiger gleich zweimal mit dem Ellenbogen auf die Brust. Al Bulayhi sank in der Folge theatralisch auf den Boden, der Schiedsrichter schickte Ronaldo mit Glatt Rot vom Platz. Ronaldo war offenbar so in Rage, dass er infolgedessen sogar noch antäuschte, auf den Unparteiischen einschlagen zu wollen.

Salem Al-Dawsari (61.) und Malcom (72.) hatten Al-Hilal in der zweiten Halbzeit in Führung gebracht, ehe Ronaldo in der 86. Minute die Sicherungen durchbrannten. In Unterzahl gelang Sadio Mané noch der 1:2-Anschlusstreffer (90.+9), der aber zu spät fiel.