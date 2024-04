Medien: Premier-League-Klubs wollen Ausgabengrenze

Mit der neuen Obergrenze soll die Kluft zwischen Topklubs und kleineren Vereinen in Grenzen gehalten werden. Laut The Athletic soll das künftige Limit beim Fünffachen der Summe liegen, die das schwächste Team aus TV-Einnahmen bekommt. In der vergangenen Saison war dies der FC Southampton mit 104 Millionen Pfund (ca. 121,8 Millionen Euro).