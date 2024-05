Nach Aus gegen BVB: PSG kündigt Transferwahnsinn an

Der Frust über das Halbfinal-Aus gegen den BVB in der Champions League sitzt in Paris immer noch tief. PSG muss immer noch auf den ersten Triumph in der Königsklasse warten.

PSG-Trainer: Enrique will Millionen raushauen

„Ich kann bestätigen, dass wir für die kommende Saison Spieler für jede Position verpflichten werden. Das ist auch eine Botschaft an die Spieler, die aktuell im Kader sind, auch an die allerbesten: Nächste Saison will ich jede Position doppelt besetzt haben“, kündigte der Coach bei der Vergabe der Trophées UNFP selbstbewusst an. Es werde „sehr schwierig, für PSG zu spielen“.