Mutter hat Martinez Bayern-Wechsel "immer noch nicht verziehen"

Bayern statt Real: Mama Martínez immer noch sauer

Carlo Ancelotti ein „zweiter Vater“ für Martínez

Martínez: Bin so fit wie bei Bayern

Seit 2021 spielt Martínez in Katar beim Qatar SC. Zuletzt hatte der Spanier immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. An ein Karierende will der 35-Jährige aber noch nicht denken.

„Ich bin überrascht von den Daten, die ich in den Fitness-Tests bekomme, weil sie auf dem Niveau meiner guten Jahre in Deutschland sind. Das hat vielleicht ein wenig meine Einstellung zu meiner unmittelbaren Zukunft verändert“, erklärt er: „Denn wenn ich mich so gut fühle wie jetzt, will ich dieses Abenteuer so lange wie möglich verlängern, weil Fußball meine Leidenschaft und mein Leben ist.“