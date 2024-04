"Prügel für die Ewigkeit": Ajax erneut am Boden

Die Rundfunkanstalt NOS urteilte, "die Spieler von Ajax gingen in De Kuip wie die Lämmer zur Schlachtbank", von De Telegraaf wurde der Rekordmeister als "Abstiegskandidat" bezeichnet. Schon zur Halbzeit hatte es 0:3 gestanden, danach wurde das Debakel noch schlimmer. Auch Trainer John van 't Schip hielt sich mit der Kritik an seinem Team nicht zurück. "Das waren Männer gegen Jungs - oder sogar Schulkinder", schimpfte er.

Laut Datendienstleiter Opta war es das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass Ajax ein offizielles Spiel mit sechs Toren Unterschied verlor. Für den Traditionsklub ist die Niederlage ein weiterer Tiefpunkt in einer völlig verkorksten Saison. Ende Oktober taumelte Ajax bis auf den letzten Platz in der Eredivisie - ebenfalls zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte.