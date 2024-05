Instagram-Star! Mega-Hype um Klopp

Am Sonntag endet eine bedeutende Ära beim FC Liverpool: Wenn das Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers abgepfiffen wird, dann ist Jürgen Klopp nach 491 Partien Geschichte bei den Reds .

Fast neun Jahre lang leitete Klopp mit großem Erfolg die Geschicke in Liverpool und avancierte in Windeseile zum Publikumsliebling, weshalb er sich zum Abschied noch etwas Besonderes einfallen ließ.

„Liebe Liverpudlians“, eröffnete Klopp seine Liebeserklärung und streute immer wieder Videosequenzen seiner Erfolgszeit an, darunter seine legendäre Vorstellung („I am the normal one“) und der dramatische Last-Minute-Erfolg im Viertelfinale der Europa League 2015/16 gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund, als sich die Reds mit insgesamt 5:4 durchsetzen konnten.