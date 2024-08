Bewegende Abschiedsworte von Trainerlegende: "Passen Sie auf sich auf. Tschüss“

SPORT1 21.08.2024 • 19:37 Uhr Sven-Göran Eriksson hat sich mit einer emotionalen Botschaft verabschiedet. Die 76-jährige Trainer-Legende ist unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt.

Die Trainerlegende Sven-Göran Eriksson hat sich mit hochemotionale Worte von seinen Fans und der ganze Fußballwelt verabschiedet.

In einer bewegenden Dokumentation auf Amazon Prime ließ der 76-Jährige sein Leben und Wirken Revue passieren. Der ehemalige englische Nationaltrainer, der im Januar 2024 bekannt gab, unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt zu sein, sprach in der Doku „Sven“ offen über seine letzten Monate und richtete Abschiedsworte an seine Fans, Spieler und Weggefährten.

Eriksson: „Ich hatte ein gutes Leben“

„Ich hatte ein gutes Leben, ja“, sagt Eriksson, dessen Diagnose bereits im Frühjahr 2023 gestellt wurde. In der Dokumentation spricht er über die Angst vor dem Tod, die uns alle begleite: „Ich glaube, wir alle haben Angst vor dem Tag, an dem es vorbei ist, wenn wir sterben. Aber im Leben geht es auch um den Tod. Man muss lernen, ihn zu akzeptieren, so wie er ist.“

Trotz seiner Krankheit hat Eriksson in den letzten Monaten noch einmal viele Stationen seiner erfolgreichen Karriere besucht, darunter Manchester City, IFK Göteborg und Benfica Lissabon. Im März 2024 erfüllte er sich einen Herzenswunsch: Auf Einladung von Jürgen Klopp trainierte er die „Reds“ bei einem Legendenspiel an der Anfield Road. 60.000 Zuschauer feierten ihn dabei mit Standing Ovations und einem emotionalen „You‘ll never walk alone“.

„Passen Sie auf sich auf. Tschüss“

In der Dokumentation richtete Eriksson abschließende Worte an die Öffentlichkeit: „Ich hoffe, Sie werden mich als einen positiven Menschen in Erinnerung behalten, der versucht hat, alles zu tun, was er konnte. Seien Sie nicht traurig, lächeln Sie. Vielen Dank für alles, Trainer, Spieler, Zuschauer, es war fantastisch. Passen Sie auf sich auf und kümmern Sie sich um Ihr Leben. Und leben Sie es. Tschüss.“