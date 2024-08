Erster echter Neuzugang für Slot: Liverpool holt Europameister

Spät im Transferfenster darf sich auch Arne Slot über einen prominenten Neuzugang freuen. Der Ex-Europameister Federico Chiesa kommt vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin und hofft in der Premier League auf einen Neustart.

Doch noch ein neuer Spieler für den neuen Coach: Der englische Topklub FC Liverpool hat spät auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Federico Chiesa von Juventus Turin verpflichtet. Der Italiener ist der erste Neuzugang der Reds, der Teammanager Arne Slot schon in dieser Saison zur Verfügung steht.

Die Ablöse des Europameisters von 2021 soll dem Vernehmen nach 12 Millionen Euro betragen - auch der FC Barcelona war an Chiesa interessiert gewesen. "Ich bin so glücklich, ein Liverpool-Spieler zu sein und kann es kaum erwarten anzufangen", sagte er.

Chiesa seit Kreuzbandriss nicht mehr in Topform

Zuletzt war die Karriere des 26 Jahre alten Offensivspielers ins Stocken geraten. In den Planungen von Juve-Trainer Thiago Motta spielte er in der Saisonvorbereitung keine Rolle mehr. Der Marktwert Chiesas fiel - angefangen mit einem Kreuzbandriss in den vergangenen Jahren von einstmals 70 auf 35 Millionen Euro.