Einst wollte ihn Bayern: Superstar zum FC Liverpool?

Chiesa wurde von Juve-Trainer Thiago Motta aussortiert und sein Management sucht nun nach einer schnellen Lösung. In der Vergangenheit wurde der italienische Nationalspieler immer wieder auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Liverpool hat laut Transferexperte Fabrizio Romano bereits Kontakt aufgenommen und erwägt, den 26 Jahre alten Flügelspieler zu verpflichten. Auch der Spieler selbst sei demnach von der Idee sehr angetan, seine Karriere in der Premier League bei den Reds fortsetzen zu können.

„1:1-Regel“ macht Barca das Leben schwer

Zwar steht Chiesas Agent Fali Ramadani laut Marca auch mit den Katalanen in engem Austausch, aber die sogenannte „1:1-Regel“ stellt den Klub von Cheftrainer Hansi Flick nach wie vor vor riesige Probleme.

Die finanziellen Spielregeln in Spanien besagen, dass Barcelona aktuell nur so viel Geld für neue Spielerverpflichtungen und Gehälter ausgeben kann, wie sie durch Spielerverkäufe oder andere Quellen einnehmen - was die Transferstrategie erheblich beeinflusst.